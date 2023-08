Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Großeinsatz durch PKW Brand

Völklingen (ots)

Fürstenhausen. Dienstag auf Mittwochnacht, gegen 00:40 Uhr, wurde hiesige Polizeidienststelle über einen brennenden Pkw an der Zufahrt zum Saarleinpfad unter der Autobahnunterführung der BAB 620 informiert. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand der Pkw, ein Peugeot 607, bereits in Vollbrand. Kurz nach Eintreffen der ebenfalls informierten Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Pkw brannte jedoch völlig aus. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde der nahegelegene Bewuchs in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

