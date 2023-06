Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bekämpfung von Eigentumsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität

Lippstadt (ots)

Am 27.06.2023, zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr, führten die Beamten der Polizei in Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz in der Lippstädter Innenstadt durch. Ziel war die Bekämpfung von Eigentumsdelikten wie Laden-, Taschen- und Fahrraddiebstählen, als auch die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. In der Lippstädter Innenstadt wurde der Kontakt zu den Bürgern gesucht, um ihnen Hinweise zu geben, wie sie sich vor Taschendiebstählen schützen können. Die Polizeibeamten erhielten durchweg eine positive Resonanz. Im Bereich des Bahnhofs und der angrenzenden Grünanlage wurden verdächtige Personen angesprochen und kontrolliert. Im Ergebnis konnten zehn Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. Zwei Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen, da sie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. Bei einer kontrollierten Person wurde ein Waffe aufgefunden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zu guter Letzt konnte eine Person mit einem bestehenden Haftbefehl festgenommen werden. Die Lippstädter Bürgerinnen und Bürger meldeten den Beamten in zahlreichen Gesprächen zurück, dass die verstärkte polizeiliche Präsenz, ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Die Polizei in Lippstadt wird auch zukünftig regelmäßig Schwerpunkteinsätze zur Kriminalitätsbekämpfung durchführen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell