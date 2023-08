Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Randalierer treten Stromkasten um

Großrosseln (ots)

Samstag auf Sonntagnacht, gegen 03: 00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ludweilerstraße in Großrosseln. Eine Anwohnerin beobachtete eine männliche Personengruppe die mit Absicht gegen den dortigen Stromkasten traten. Die Polizei wurde Informiert. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte der Stromkasten im Grünstreifen liegend aufgefunden werden. Die Personengruppe konnte jedoch unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen bekannten Störungen der Telefonanlagen in der Umgebung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

