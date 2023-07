Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Verkehrsunfall in Völklingen-Wehrden wird der Geschädigte gesucht

Völklingen (ots)

Am 26.07.2023 kam es gegen 11:15 Uhr in der Straße Zum Rauenhübel in Völklingen-Wehrden vor dem Anwesen 42 zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, bei dem der linke Außenspiegel eines blauen Kleinwagens mit Saarbrücker Kreiskennzeichen beschädigt wurde. Gesucht wird der Geschädigte des Verkehrsunfalls bzw. Zeugen, die Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

