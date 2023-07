POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Großrosseln-Dorf im Warndt (ots) - In der Zeit vom 21.07.2023 auf den 22.07.2023 wurde im Dorf im Warndt in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein Zigarettenautomat entwendet, der an der Gebäudefassade einer ansässigen Metzgerei befestigt war. Der Automat war mit 4 Bolzen Schrauben in der Wand befestigte und wurde gewaltsam entfernt und komplett entwendet. Es ist ein Schaden von ca. 1600 EUR entstanden. Zeugen werden ...

mehr