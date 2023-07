Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zigarettenautomat entwendet

Großrosseln-Dorf im Warndt (ots)

In der Zeit vom 21.07.2023 auf den 22.07.2023 wurde im Dorf im Warndt in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein Zigarettenautomat entwendet, der an der Gebäudefassade einer ansässigen Metzgerei befestigt war. Der Automat war mit 4 Bolzen Schrauben in der Wand befestigte und wurde gewaltsam entfernt und komplett entwendet. Es ist ein Schaden von ca. 1600 EUR entstanden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

