POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Völklingen-Wehrden (ots) - Am 22.07.2023, 22:00 Uhr, und dem 23.07.2023, 15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kleine Bergstraße in 66333 Völklingen. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den roten Audi des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Völklingen unter der 06898-2020 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- ...

