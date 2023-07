Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzung zwischen mehreren beteiligten Personen am Bahnhof

Völklingen (ots)

Am 27.07.2023, gegen 23:00 Uhr, erhielt die Führungs- und Lagezentrale des Saarlandes mehrere Mitteilungen, wonach es im Bereich des Hauptbahnhofs in Völklingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer nicht näher bestimmbaren Personenanzahl komme, wobei auch ein Messer als Tatmittel eingesetzt worden sei. Der Bahnhof wurde zunächst von einem Kommando der PI Völklingen aufgesucht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort war eine körperliche Auseinandersetzung nicht mehr im Gange, wenngleich sich augenscheinlich zwei Personengruppen, insgesamt 5 Personen (3 Männer im Alter von 20, 40 und 41 Jahren und zwei Frauen im Alter von 19 und 27 Jahren) in aggressiver Grundhaltung gegenüberstanden und verbal anschrien. Noch bevor Unterstützungskräfte vor Ort erschienen, kam eine bis dahin gänzlich unbeteiligte Person, männlich, 23 Jahre alt, im Laufschritt aus der Rathausstraße zum Bahnhof. Er wechselte kurz ein paar Worte mit einem Beteiligten und setzte unvermittelt Pfefferspray gegen zwei Personen (weiblich, 27 Jahre, männlich 41 Jahre) ein, die hierdurch auch verletzt wurden. Der Täter, der erheblichen Widerstand leistete, konnte nach dem Einsatz des DEIG im Kontaktmodus fixiert werden, er wurde hierbei nicht verletzt. Ursächlich für die obige Auseinandersetzung war ein seit Tagen bestehender Streit zwischen zwei Frauen, welche Arbeitskolleginnen sind. Es war am Bahnhof erneut zum Streit zwischen den beiden Frauen gekommen, woraufhin sich Familienmitglieder einmischten und es im weiteren Verlauf zu wechselseitig begangenen Körperverletzungen kam. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde kein Messer eingesetzt, lediglich mitgeführt. Alle Beteiligten sind wohnhaft in Völklingen, 3 Personen (20, 41, 27 Jahre) wurden leicht verletzt.

