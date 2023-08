Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Dieb tauscht neuen gegen alten Fahrradständer aus

Völklingen (ots)

Völklingen. In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen wurde ein Fahrradständer vor einem Geschäft in der Rathausstraße entwendet. Das Kuriose daran ist, dass anstelle des neuen Fahrradständers ein alter, beschädigter Fahrradständer vor dem Geschäft stand. Der bislang unbekannte Täter muss den neuen Fahrradständer abgeschraubt und gegen einen alten, beschädigten Fahrradständer ausgetauscht haben. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im dreistelligen Bereich. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell