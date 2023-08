Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter setzt Container in Brand

Püttlingen (ots)

Donnerstag auf Freitagnacht, gegen 04:19 Uhr, kam es zu einem Containerbrand in Püttlingen im Ortsteil Köllerbach. Ein Aufmerksamer Bürger bemerkte eine starke Rauchentwicklung in einem Papier Container in der Fresagrandinariastraße und verständigte Polizei und Feuerwehr. Die freiwillige Feuerwehr traf kurze Zeit später ein und löschte den Brand. Der Papier Container wurde durch die Hitze stark beschädigt. Es muss derzeit von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am 2.8.2023 kam es zu zwei gleichartigen Vorfällen, einmal in der Straße Zur Bergehalde und zum anderen in der Martinstraße. Zeugen die Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

