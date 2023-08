Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am 06.08.2023 gegen 00:50 Uhr ereignete sich in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein Seat Ibiza war besetzt mit fünf Personen. Der 21-jährige, männliche Fahrzeugführer führte seinen Pkw in Richtung Heusweiler und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einer Hauswand sowie einem Laternenmast. Durch die Kollision entstand bei dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem werden alle fünf Fahrzeuginsassen verletzt und durch Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Verletzung bei einem der Insassen war aufgrund einer Armfraktur als schwerer anzusehen. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht.

