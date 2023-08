Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lagefortschreibung zum Brand in Auenwald - Unfallflucht - Tatverdächtiger wegen eines Raubdeliktes in Haft

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Lagefortschreibung zum Werkstattbrand

Wie bereits berichtet, brannte in der Max-Eyth-Straße am Mittwoch eine Garage, in der sich eine Kfz-Werkstatt befindet. Die Rettungsdienste wurden gegen 10 Uhr von dem Feuer unterrichtet. Gegen 13.30 Uhr war es der Feuerwehr gelungen, den Brand zu löschen. Die Garage samt Inventar wurde durch das Feuer komplett zerstört. Zudem nahm ein direkt angrenzendes Gebäude durch eingedrungenes Löschwasser Schaden. In der Garage befanden sich noch ca. 10 Elektrokleinfahrzeuge (ohne Akkus), zwei Oldtimer der Marke Fiat sowie ein Elektro-Kleinwagen. Zudem waren dort sehr viele Ersatzteile, Karosserieteile, Werkzeuge und etwa 50 Lithium-Akkus gelagert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht beziffert. Die Polizei in Weissach im Tal hat die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache übernommen.

Fellbach: Unfallflucht

In einem Parkhaus in der Bühlstraße stieß am Mittwochvormittag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11.15 Uhr ein unbekannter Autofahrer beim Parken gegen das Fahrzeugheck eines Pkw Mazda. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ an dem geparkten Auto einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von er Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Schorndorf: Tatverdächtiger eines Raubüberfalls nach über einem Jahr in Untersuchungshaft

Ein 61-jähriger Tatverdächtiger wurde am letzten Freitag in Winnenden von der Kriminalpolizei wegen eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Er ist dringend verdächtig, am 12. Juni 2022 im Mozartweg einen damals 78-jährigen Senior überfallen zu haben. Das Opfer wurde damals von dem Tatverdächtigen bedroht, geschlagen und mit einem Messer verletzt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige zwischenzeitlich mittels eines DNA-Treffers ermittelt werden, woraufhin die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Haftbefehl erwirkte. Der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen war der Polizei lange Zeit unbekannt. Nun konnte dieser am letzten Freitag ermittelt werden, woraufhin die Person von der Polizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt werden konnte. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den deutschen Tatverdächtigen in Vollzug, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde.

Zum Verständnis wird die damalige polizeiliche Pressemeldung beigefügt:

Schorndorf: 78-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt (13.06.2022)

Am Sonntagabend wurde in der Mozartstraße ein 78-jähriger Mann mit einem Messer verletzt. Der Senior ging zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr nochmals vor das Wohnhaus und traf dort auf einen Passanten. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen den beiden wurde der 78-Jährige von dem fremden Mann, der zwischen 60 und 70 Jahre alt gewesen sein soll, bedroht. Die beiden gingen zurück ins Haus, wo der Bewohner von dem Fremden mit Faustschlägen und Messer verletzt wurde. Der unbekannte Tatverdächtige habe von dem 78-Jährigen den PIN einer EC Karte eingefordert und habe erst von seiner Tatbegehung abgelassen, nachdem er etwas Bargeld erhalten hatte. Der unbekannte Tatverdächtige wurde als psychisch auffällig beschrieben. Er war ca. 60 bis 70 Jahre und hatte sehr kurze dunkle Haare. Auffällig waren mehrere kahle Stellen am Kopf, ähnlich eines kreisrunden Haarausfalls. Der Tatverdächtige hatte eine kräftige Statur und war mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Nachdem das Opfer den Rettungsdienst bzw. Polizei von dem Vorfall informiert hatte, konnte der Verletzte in eine Klinik verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wem in der Mozartstraße am Sonntagabend zu dem Vorfall, der seinen Ursprung auf der Straße genommen hat, Wahrnehmungen machte oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, sollte sich unter Tel. 07361/5800 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell