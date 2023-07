Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Werkzeug

Kalenborn-Scheuern (ots)

In der Nacht zum 08.07.2023 kam es in der Ortslage Kalenborn, Hauptstraße, zu einem Diebstahl von diversen Werkzeugen und Maschinen aus zwei auf einem Firmengelände abgestellten Werkstattwagen. Dabei wurden zum Einstieg ins Fahrzeuginnere brachial die Seiten- beziehungsweise die Hecktür überwunden. Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizeiwache Gerolstein oder aber die Polizeiinspektion Daun zu wenden.

