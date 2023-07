POL-PDWIL: Großbrand Graacher Schäferei

Büscheich (ots) - Am 06.07.2023 gegen 17:00 Uhr fuhr eine 76-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Gerolstein mit ihrem PKW von Büscheich in Richtung Hillesheim. Unterwegs nahm sie merkwürdige Geräusche von ihrem PKW war. Eine Überprüfung in der Werkstatt ergab, dass an allen Reifen die Radmuttern gelöst waren. Glücklicherweise kam es zu keiner gefährlichen Situation. Möglicherweise wurden durch unbekannte ...

