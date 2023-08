Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Pkw aufgebrochen

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfallflucht

Zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Mittwochvormittag 09 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Parkstraße am Straßenrand geparkten Mercedes. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen am Fahrbahnrand in der Straße Im Flur geparkten Seat. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Stimpfach: Pkw aufgebrochen

Ein Dieb brach zwischen Dienstagabend 20:45 Uhr und Mittwochmorgen 05:45 Uhr einen geparkten Pkw in der Alten Schulstraße auf und entwendete aus diesem einen Geldbeutel sowie eine verpackte Stirnlampe. Der Polizeiposten Stimpfach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07962 379 um Zeugenhinweise.

