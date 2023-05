POL-ERB: Auto bei Verkehrsunfall überschlagen

Roßdorf (ots) - Am Freitag, 05. Mai, um 20.25 Uhr wurde in der Hauptstraße ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Opel Corsa von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Fahrerseite beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

