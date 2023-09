Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Gartenhäuser aufgebrochen - 58-Jährige fiel auf Betrüger herein - Holzfigur entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Von der Straße abgekommen

Zu viel Alkohol war wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Freitagmorgen, kurz nach 5 Uhr, ein 53-Jähriger leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro entstand. Mit seinem Audi befuhr der 53-Jährige aus Richtung Röhlingen kommend, die B 290 in Fahrtrichtung Aalen, wo er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Aufgrund der Dunkelheit konnte zur Unfallzeit der entstandene Fremdschaden noch nicht beziffert werden. Der Unfallverursacher musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Aalen-Wasseralfingen: Mit mehr als 2 Promille unterwegs

Beamte des Aalener Polizeireviers beobachteten am Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, einen VW Passat, der sehr langsam die Bodenbachstraße befuhr und dabei mehrfach über den Mittelstreifen geriet. Bei der Kontrolle des 56 Jahre alten Fahrers wurde festgestellt, dass dieser mit mehr als 2,3 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochvormittag zwischen 11.10 und 11.45 Uhr den Ford Fiesta einer 39-Jährigen, den diese am Aalener Bahnhof abgestellt hatte. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis 21 Uhr "durfte" ein 21-Jähriger am Donnerstag die Gastfreundschaft des Polizeireviers Aalen genießen. Der Mann hatte gegen 14.30 Uhr stark betrunken im Bereich des Rathauses Passanten angepöbelt, weshalb gegen ihn von zwei Mitarbeitern der städtischen Ordnungsbehörde ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Der 21-Jährige beleidigte die beiden Männer und zeigte sich derart aggressiv, dass sie ihm Handschließen anlegten und die Polizei verständigte. Diese nahmen den renitenten Mann mit, wobei auch sie von ihm beleidigt wurden.

Essingen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Opel Astra beschädigte eine 83-Jährige am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr einen Hyundai, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Aalener Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Westhausen: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Samstag und Mittwoch brachen Unbekannte in der Gartenanlage hinter dem Freibad in der Badstraße mehrere Gartenhäuser auf und durchsuchten die Innenräume. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Lorch: Fußgängerin von Krad erfasst

Leichte Verletzungen zog sich eine 69 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall zu. Gegen 18.45 Uhr querte die Frau zusammen mit ihrem Mann die Maierhofstraße, wo beide zunächst in der Mitte der Fahrbahn anhielten, um einem Motorradfahrer das Vorbeifahren zu ermöglichen. Obwohl ihr Ehemann die 69-Jährige wohl noch aufforderte, stehen zu bleiben, setzte diese sich wieder in Bewegung. Die 69-Jährige wurde von dem Motorrad erfasst, obwohl dessen 55 Jahre alter Fahrer noch versuchte auszuweichen. Beide Beteiligten stürzte auf die Straße. Die 69-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; der 55-Jährige blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Holzfigur entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag und Montag die Holzfigur, die einen Jungen mit einem Ball darstellt und auf der die Aufschrift "Stopp" angebracht ist. Die Figur war am Geländer eines Kindergartens in der Bergstraße befestigt. Hinweise auf den Dieb, bzw. den Verbleib der Figur nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Eschach: 58-Jährige fiel auf Betrüger herein

Rund 2000 Euro überwies eine 58-Jährige am Mittwochvormittag, nachdem sie eine Whatsapp-Nachricht von ihrem "Sohn" erhalten hatte, der sie um die Überweisung bat. Da die arglose Frau davon ausging, dass die Nachricht tatsächlich von ihrem Sohn stammt, kam sie der Bitte nach. In diesem Zusammenhang gilt: halten Sie nach derartigen Nachrichten Rücksprache mit ihren Angehörigen; verwenden Sie hierzu die Ihnen bekannten Telefonnummern.

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl-Fichtenau streifte ein 35-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes Benz den neben ihm fahrenden Dacia eines 37-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

