POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Stadt Würselen und Polizei Aachen: Ordnungsamtsmitarbeiter bei Angriff verletzt

Würselen (ots)

Gestern Morgen (13.06.2023) gegen 10:30 Uhr ist es zu einem Vorfall auf der Jülicher Straße in Broichweiden gekommen.

Dort beabsichtigte ein Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Würselen, Beschwerden von Bürgern wegen illegal abgeladenen Mülls nachzugehen und diesen zu dokumentieren. Eine Person beleidigte den städtischen Bediensteten aus einem fahrenden Auto heraus und warf mit einem Haushaltsmesser nach ihm, das ihn am Kopf traf. Der rote Kleinwagen fuhr anschließend die Jülicher Straße in Fahrtrichtung Kirche entlang und bog dann in die Weststraße ab.

Der 30-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs eröffnet.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach hat zu dem Angriff eine klare Meinung: "Ich verfolge mit Sorge, dass die Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatz- und Rettungskräften weiter zunehmen. Wir sprechen hier nicht von Kavaliersdelikten, sondern von Beleidigungen, Nötigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen. Es ist nicht hinnehmbar, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die es sich zum Beruf, und viele auch zur Berufung gemacht haben, andere Menschen zu schützen, in Notsituationen einzugreifen und Gefahren zu beseitigen, selber nahezu täglich Opfer von Angriffen werden. Ich verurteile dieses aggressive Verhalten aufs Schärfste."

Diesen deutlichen Worten schließt sich Bürgermeister Roger Nießen an: "Ich bin schockiert, dass im Abstand von wenigen Wochen erneut ein Kollege angegriffen wurde. Die Sache hätte ganz anders ausgehen können. Auch diesem Vorfall werden wir entschieden nachgehen. Ich stehe entschlossen zu und hinter meinen Kolleginnen und Kollegen. Eine solche Aggressivität ist absolut inakzeptabel."

Zeugen, die etwas zum roten Kleinwagen oder dem Fahrer oder der Fahrerin sagen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter 0241-9577 31101 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 0241-9577 34210 melden. (kg)

