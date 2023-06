POL-AC: Viel Schaden nach Brand mehrerer Autos in der Innenstadt

Eifel/ Monschau/ Simmerath (ots) - Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat gestern (11.06.2023) wieder kontrolliert: dieses Mal in Monschau und in Simmerath. Auf der Eupener Straße in Monschau-Mützenich wurden 89 Fahrzeuge überprüft. In der 50er Zone wurde ein Motorrad mit 67 Stundenkilometern angehalten. Es gab 11 Verwarngelder, fünf davon für ...

