Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsgefährdung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.10.2023 gegen 15:20 Uhr kam es auf der L532 zwischen NW-Mußbach und Haßloch zu einer Verkehrsgefährdung. Laut Zeugenaussage habe ein unbekannter Fahrzeugführer die L532 mit einem dunklen Pkw (möglicherweise Audi) von Haßloch in Richtung Neustadt befahren. Kurz nach der Autobahnbrücke habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr "gedriftet". Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nur noch in den Grünstreifen ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

