Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter Fahrer und Sozia nach Unfallflucht in Bochum-Dahlhausen gesucht - Radfahrerin (63) im Krankenhaus

Bochum (ots)

Am 15. September (Freitag gegen 18:30) kam es auf dem Radweg, welcher die Dr.-C.-Otto-Straße 191 mit dem Radweg an der Ruhr verbindet, zu einem Verkehrsunfall. Gesucht werden zwei Unfallbeteiligte. Eine 63-jährige Frau aus Marl befuhr in Begleitung den Radweg in Richtung Dahlhausen. Aufgrund eingeschränkter Sicht im dortigen Kurvenbereich eines Tunnels musst die Frau ausweichen, als ihr ein E-Scooter mit Sozia entgegenkam. Dabei verlor die Marlerin die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen führte sie einem Krankenhaus zu. Die beiden anderen Unfallbeteiligten entfernten sich kurze Zeit nach dem Unfall ohne auf das Eintreffen der Beamten zu warten. Dieser Fahrer, ein ungefähr 180 bis 190 cm großer, dunkelhaariger Mann (ca. 16 bis 18 Jahre, braune Augen) entfernte sich mitsamt Scooter in Richtung Dahlhausen. Seine etwa gleichaltrige Sozia (lange, schwarze Haare und ebenfalls dunkle Augen) verließ die Unfallstelle in Richtung Ruhr. Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

