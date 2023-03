BPOLI BHL: Schleuser am Amtsgericht Pirna verurteilt

Breitenau (ots) - Am 13. März 2023 in den Nachtstunden kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 in Fahrtrichtung Prag, an der Anschlussstelle Bahretal einen PKW Mercedes mit polnischer Zulassung. Der rumänische Fahrer (48 Jahre) war alleiniger Insasse und konnte sich gegenüber den Polizeibeamten ausweisen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges befanden sich fünf Fahrräder ...

mehr