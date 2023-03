Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Kurz berichtet von der A17

Breitenau (ots)

Am 13. März 2023 in den Nachtstunden kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 in Fahrtrichtung Prag, an der Anschlussstelle Bahretal einen PKW Mercedes mit polnischer Zulassung.

Der rumänische Fahrer (48 Jahre) war alleiniger Insasse und konnte sich gegenüber den Polizeibeamten ausweisen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges befanden sich fünf Fahrräder im Fond des Fahrzeuges. Die drei E-Bikes und zwei Mountainbikes, der Marken Bulls, Stevens, Fischer und Pegasus waren im Kofferraum verstaut und mit schwarzer Folie verpackt. Zu allen Bikes konnte der Fahrer keinen Eigentumsnachweis vorweisen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen, erfolgte ein Datenabgleich aller Räder im polizeilichen Auskunftssystem. Das Ergebnis der Überprüfungen ergab, dass vier der fünf Räder durch Diebstahl in Berlin sowie im Bereich der Polizeiinspektion Oberhavel entwendet wurden. Die Eigentümer der Räder meldeten Ende Februar und im März 2023 den Verlust bei der Polizei.

Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Wert der sichergestellten Zweiräder auf ca. 8.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Sachsen gegen den rumänischen Beschuldigten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell