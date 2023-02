Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Kurz berichtet - Gesuchte auf der A17 und in Pirna verhaftet

Pirna (ots)

Innerhalb von vier Tagen stellten Polizeikräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei ihren Personenkontrollen auf der A17 und am Bahnhof Pirna unter anderem sieben Personen aus Serbien, Rumänien, der Republik Moldau sowie aus Deutschland fest, welche zur polizeilichen Fahndung im polizeilichen Auskunftssystem ausgeschrieben waren.

Nach den Überprüfungen ihrer Personalien am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" sowie am Bahnhof Pirna wurden diese, aufgrund von nationalen Ausschreibungen, verhaftet. Zwei gesuchte Männer konnten die geforderten Geldstrafen nicht aufbringen. Ihre Einlieferungen erfolgten in die Justizvollzugsanstalten Dresden und Bautzen.

Am Donnerstag in den Nachmittagsstunden musste ein deutscher Staatsangehöriger am Bahnhof Pirna seine Reise vorerst beenden. Nach der Überprüfung seiner Personalien erfolgte seine Verhaftung und wurde zur Bundespolizei nach Berggießhübel in Polizeigewahrsam genommen.

Gegen den Mann lagen zwei nationale Vollstreckungshaftbefehle des Amtsgericht Dresden und Pirna, sowie ein weiterer Vollstreckungsauftrag in Höhe von 1.698 Euro vor. Der 37- Jährige hatte in der Vergangenheit diese behördlichen Schreiben der Justiz ignoriert und tauchte unter. Der Mann wurde wegen Diebstahls am Amtsgericht Dresden im November 2021 zu einer Geldstrafe in Höhe von 945,25 Euro verurteilt. Im März 2022 musste er sich am Amtsgericht Pirna, wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz, verantworten und wurde zu einer Geldstrafe von 427,50 Euro verurteilt.

Den geforderten vierstelligen Gesamtbetrag konnte er nicht aufbringen und hatte kurze Zeit später seinen Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt Bautzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell