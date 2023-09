POL-BO: Unfall auf dem Südring: Radfahrerin (22) erleidet schwere Verletzungen

Bochum (ots) - Am Donnerstag, 14.09.2023, gegen 17:49h, befährt die Straßenbahn der Linie 305 die Wittener Straße in Richtung Bochum-Werne. In Höhe der Nr. 245, Haltestelle "Altenbochum Kirche", beabsichtigt zur selben Zeit eine Fußgängerin (41-jährige Bochumerin) die Gleise zu überqueren. Dabei übersieht die Fußgängerin augenscheinlich die herannahende ...

