PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vandalismus an Usinger Geschäft +++ Werkzeugdiebstahl in Seulberg +++ 2.500 Euro Schaden bei Unfallflucht +++ Keine Blitzerankündigung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vandalismusschaden an Geschäft,

Usingen, Kreuzgasse, Donnerstag, 09.11.2023, 23:30 Uhr bis Freitag, 10.11.2023, 00:10 Uhr

(jn)In den späten Donnerstagabendstunden kam es zu einem Vandalismusschaden an einem Geschäft in Usingen. Zwischen 23:30 Uhr und 00:10 Uhr traten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen an die Schaufensterscheibe des Geschäftes in der Kreuzgasse und warfen mehrere Steine gegen das Glas. Sowohl die Schaufensterfront als auch Teile des Inventars wurden beschädigt, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro entstand. Nach der Tat flüchteten die Vandalen unerkannt.

Hinweise zu der Tat erbittet die Ermittlungsgruppe der Usinger Polizei unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0.

2. Werkzeug von Ladefläche gestohlen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Wimsbacher Straße, Dienstag, 07.11.2023, 10:00 Uhr bis 10:10 Uhr

(jn)Am Dienstagvormittag wurde im Friedrichsdorfer Ortsteil Seulberg Werkzeug von der Ladefläche eines Kfz gestohlen. Das Fahrzeug parkte für kurze Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr in der Wimsbacher Straße, als sich ein Langfinger Werkzeug im Wert von über 1.200 Euro von der Ladefläche schnappte und erkannt verschwand.

Die Polizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06171 / 120 - 0 entgegen.

3. Mercedes bei Unfallflucht beschädigt, Steinbach (Taunus), Stettiner Straße, Dienstag, 07.11.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 09.11.2023, 18:00 Uhr

(jn)In Steinbach wurde in den vergangenen Tagen ein schwarzer Mercedes im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Besitzer hatte seinen Benz am Dienstagabend um 19:00 Uhr in der Stettiner Straße auf Höhe der Hausnummer 71 abgestellt. Als er am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Fahrerseite Beschädigungen fest. Augenscheinlich war der Wagen beim Ein- oder Ausparken von einer unbekannten Person beschädigt worden. Diese flüchtete nach dem Vorfall, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachgekommen zu sein.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0 bei der Polizei in Oberursel zu melden.

4. Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Hochtaunuskreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell