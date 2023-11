PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzung in Königstein +++ Einbrüche in Kitas in Bad Homburg und Oberursel +++ Diebstahl von Dieselkraftstoff aus außenliegendem Tank +++ Unfall mit hohem Sachschaden in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Königstein, Frankfurter Straße Tatzeit: Freitag, 10.11.2023, 15:30 Uhr

Am Freitag ereignete sich in der Innenstadt Königsteins eine Körperverletzung, bei der ein 62-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Es kam zu mehreren Schlägen gegen das Gesicht des Geschädigten. Die beiden männlichen, 30 und 25 Jahre alten, Täter flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug vom Tatort und konnten im Main-Taunus-Kreis festgenommen werden. Der Geschädigte wurde nach der Tat zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruchsdiebstahl aus Kita

Tatort: Bad Homburg, Churer Weg Tatzeit: zwischen Freitag, 10.11.2023, 20:00 Uhr und Samstag, 11.11.2023, 12:40 Uhr

Unbekannte Täter betraten über den rückwärtigen Bereich das Grundstück der Kita im Churer Weg. Hier hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in das Tatobjekt ein. Im weiteren Verlauf wurden im Innenraum mehrere Türen aufgebrochen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Bargeld und ein Laptop wurden entwendet. Hinweise an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/1200.

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Kindergarten, Sachbeschädigung Tatort: Oberursel, Altkönigstraße, Waldkindergarten Tatzeit: Nacht von Freitag, 10.11.2023 auf Samstag, 11.11.2023

Im o.g. Tatzeitraum betraten bisher unbekannte Täter das Grundstück des Waldkindergartens. Nachdem ein gewaltsames Eindringen durch die Tür misslang, beschädigten die Täter ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude des Kindergartens. Scheinbar ohne etwas zu stehlen, entfernten sich die Täter im Anschluss. Hinweise an die Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/1200.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße Tatzeit: Samstag, 11.11.2023, zwischen 14:30 und 16:05 Uhr

Im Verlaufe des Samstagnachmittag drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße ein. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Handtasche. Hinweise an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/1200.

Diebstahl von Diesel

Tatort: Oberursel, Im Portugall Tatzeit: zwischen 07.11.2023 und 10.11.2023

Im o.g. Zeitraum verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Gelände der Hans-Magiera-Schule und entwendeten dort etwa 1500 Liter Dieselkraftstoff aus einem extern aufgestellten Tank. Zeugen melden sich unter 06171/62400 bei der Polizeistation Oberursel.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden Unfallort: Bad Homburg, Bachstraße / Kirdorfer Straße Unfallzeit: Sonntag, 12.11.2023, 05:30 Uhr

Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Pkw BMW die Kirdorfer Straße in Richtung Bachstraße. Beim Abbiegen in die Bachstraße nach links kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten BMW. Durch den Aufprall wurde dieser gegen einen vor ihm parkenden Ford und dieser wiederum auf den davor geparkten Pkw Dacia geschoben. Dieser stieß zuletzt gegen einen davor stehenden Baum. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde daher durchgeführt. Sachschaden: ca. 46.000 Euro

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Usingen-Eschbach, Michelbacher Straße 92 Unfallzeit: zwischen Freitag, 10.11.2023, 22:00 Uhr und Samstag, 11.11.2023, 07:00 Uhr

Ein 37-Jähriger parkte seinen Pkw Renault in der Michelbacher Straße. Am nächsten Morgen stellte er diverse Beschädigungen im hinteren Bereich seines Fahrzeuges fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise unter Telefon 06081/92080 an die Polizei in Usingen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell