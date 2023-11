PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Auf Fahrkartenkontrolleure eingeschlagen +++ Diebe versuchen Range Rover zu stehlen +++ Fensterscheibe eines Kindergartens eingeschlagen +++ Poser zur Verantwortung gezogen +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auf Fahrkartenkontrolleure eingeschlagen, Oberursel-Bommersheim, Homburger Landstraße, Montag, 13.11.2023, 09:25 Uhr

(wie) Am Montagvormittag hat eine Frau in Bommersheim auf Fahrkartenkontrolleure eingeschlagen. Die 27-Jährige wurde in einem Linienbus von zwei Fahrkartenkontrolleuren angesprochen. Hierauf reagierte die Frau unvermittelt mit einem Faustschlag ins Gesicht eines Kontrolleurs. Es kam zu einem Gerangel, woraufhin die Frau mit ihrem Regenschirm auf die Kontrolleure einschlug. Eine Streife der Polizei trennte die Frau von den Kontrolleuren, nahm den Sachverhalt auf und befragte Zeugen. Da die 27-Jährige einen Rettungswagen verlangte, wurde dieser zu der Bushaltestelle in der Homburger Landstraße entsendet. Da die Sanitäter allerdings keine Notwendigkeit zur Behandlung der Frau sehen konnten, zog der Rettungswagen wieder weiter. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 06171/ 6240-0 entgegen.

2. Diebe versuchen Range Rover zu stehlen, Kronberg, Obere Lindenstruthweg, Sonntag, 12.11.2023, 12:00 Uhr bis Montag, 13.11.2023, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh versuchten Diebe in Kronberg einen im Obere Lindenstruthweg geparkten, hochwertigen Pkw zu entwenden. Am Montagmorgen stellte die Besitzerin eines grauen Range Rover fest, dass Unbekannte versucht hatten, mit einem Werkzeug das Fahrzeug zu öffnen, um dieses kurzuschließen und im weiteren Verlauf zu entwenden. Offenbar wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten. Am Range Rover stellte die verständigte Polizei Aufbruchspuren fest, die darauf schließen lassen, dass die Täter den Pkw tatsächlich hatten stehlen wollen. Der verursachte Schaden wird auf knapp 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Fensterscheibe eines Kindergartens eingeschlagen, Oberursel-Oberstedten, Ahornweg, Freitag, 10.11.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 13.11.2023, 07:30 Uhr

(wie) Am Wochenende ist an einem Kindergarten in Oberstedten eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Ein oder mehrere Unbekannte betraten in einem unbeobachteten Moment das Grundstück eines Kindergartens im Ahornweg. Neben einem Seiteneingang des Gebäudes wurde dann eine Fensterscheibe eingeschlagen und zerstört. Ins Innere des Gebäudes gelangten der oder die Täter offenbar nicht. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter 06171/ 6240-0.

4. Poser zur Verantwortung gezogen,

Oberursel-Oberstedten, Niederstedter Straße, Dienstag, 14.11.2023, 02:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Poser in Oberstedten die Anwohner mit ihrem Verhalten schikaniert und wurden von der Polizei dafür zur Verantwortung gezogen. Mehrere Anwohner riefen gegen 02:20 Uhr die Polizei in die Niederstedter Straße, da dort ein BMW und ein Kia am Kreisverkehr und dem Parkplatz eines Supermarktes Driftübungen vollführten. Die Polizei kontrollierte die Fahrzeuge und deren beide Fahrer aus Frankfurt. Die Spuren der Drifterei waren noch deutlich sichtbar. Nach einem intensiven Aufklärungsgespräch über ein angemessenes Verhalten im Straßenverkehr, insbesondere zur Nachtzeit, fertigten die Beamten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Anschließend mussten die Führerscheinneulinge den Bereich verlassen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell