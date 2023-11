POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.11.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfall am 06. November 2023, 18:15 Uhr, mit Flucht: Ein 85jähriger Mann aus Bad Harzburg wollte die Straße am Güterbahnhof in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes zu Fuß in Richtung Tankstelle überqueren. Als er die Fahrbahn betreten hatte wurde er durch einen aus Richtung der Herzog-Julius-Straße heranfahrenden Pkw erfasst. Durch die Wucht ...

