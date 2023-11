Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 05.11.2023

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 03.11.2023, um 17:10 Uhr, fiel den eingesetzten Beamten auf der Bundesstraße 4 in Bad Harzburg ein 30 Jähriger Pkw-Fahrer auf, der mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Außerdem wurde bei dem Beschuldigten eine Blutprobe angeordnet, da der Verdacht besteht, dass er zum Zeitpunkt der Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand.

Des Weiteren wurde gegen die Partnerin des Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet, da ihr vorgeworfen wird, ihm die Fahrt geduldet zu haben.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden die Seifenspenderhalterungen in den öffentlichen Toiletten auf dem Bad Harzburger Bahnhofsvorplatz beschädigt. Der Tatzeitraum ist die Nacht vom Freitag, 03.11.2023, 17:15 Uhr, auf Samstag, 04.11.2023, 14:00 Uhr.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell