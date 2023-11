Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.11.2023

Goslar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Grauhöfer Landwehr.

Ein 29-jähriger Mann aus Goslar bog gegen 16.40 Uhr mit seinem BMW von der Stapelner Straße nach links in die Straße Grauhöfer Landwehr ab und übersah dabei den Hyundai eines 25-jährigen Goslarers, der in Richtung Hahndorf fuhr. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Im Hyundai wurden die 37-jährige Beifahrerin sowie zwei 3 und 6-jährige Kinder, die im Kindersitz auf der Rückbank saßen, leicht verletzt. Alle konnten das Klinikum nach ambulanter Behandlung kurze Zeit später bereits wieder verlassen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

+++

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Carl-Zeiß-Straße in Baßgeige beschädigte die Fahrerin eines weißen VW Golf einen anderen Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie die dunkelblonde Unfallverursacherin mit ihrem Golf rückwärts gegen einen geparkten grauen Audi gestoßen war. Danach war die Beifahrerin ausgestiegen und hatte sich den Schaden angesehen. Anschließend verließ der weiße VW Golf den Parkplatz, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Audi entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen weißen Golf oder zu dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell