POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 05.11.2023

Goslar (ots) - Ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Grauhöfer Landwehr. Ein 29-jähriger Mann aus Goslar bog gegen 16.40 Uhr mit seinem BMW von der Stapelner Straße nach links in die Straße Grauhöfer Landwehr ab und übersah dabei den Hyundai eines 25-jährigen Goslarers, der in Richtung Hahndorf fuhr. ...

