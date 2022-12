Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Rund 800 Euro Schaden bei Unfallflucht auf der Radolfzeller Straße

Stockach (ots)

Am Samstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 16:10 Uhr, ist es auf der Radolfzeller Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Auto- oder Fahrradfahrer streifte den auf Höhe der Hausnummer 17 am Fahrbahnrand geparkten weißen Alfa Romeo und verursacht dadurch einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Ohne sich um eine Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend weiter. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

