Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 06. November 2023, 18:15 Uhr, mit Flucht: Ein 85jähriger Mann aus Bad Harzburg wollte die Straße am Güterbahnhof in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes zu Fuß in Richtung Tankstelle überqueren. Als er die Fahrbahn betreten hatte wurde er durch einen aus Richtung der Herzog-Julius-Straße heranfahrenden Pkw erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls fiel er zu Boden. Passanten halfen dem gestürzten Mann. Der unbekannte Fahrzeugführer/in des unfallverursachenden Kleinwagens hielt nur kurz an und setzte seine Fahrt dann fort, ohne sich um die Feststellung der Art seiner Beteiligung am Unfall zu kümmern und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Der 85jährige Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen durch die hinzugezogenen Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Goslar gebracht. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall und den beteiligten Pkw geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Anzeige wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz: Am Dienstag, den 07.11.2023, gegen 04.00 Uhr, wurden die Beamten einer Streifenwagenbesatzung in Goslar-Vienenburg auf zwei junge Männer aufmerksam und entschlossen sich zu einer Personenkontrolle. Während der Kontrolle wurde bei dem 24jährigen Mann aus Langelsheim ein Klemmleistenbeutel mit Drogen vorgefunden. Daraufhin wurde das Beutelchen mit dem Betäubungsmittel sichergestellt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

