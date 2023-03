Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag, den 17. März kam es gegen 16.50 Uhr in der Enschedestraße zu einer exhibitionistischen Handlung. Dabei stand ein bislang unbekannter junger Mann im Gebüsch und manipulierte an seinem Genital. Der etwa 20 bis 30 Jahre junge Mann mit blonden lockigen Haaren, das Deckhaar ist dabei etwas länger und die Seiten kurz geschnitten, normale Figur, etwa 180/185 cm groß, trug ein weißes T-Shirt und war vermutlich mit einem schwarzen Hollandrad (älteres Modell) unterwegs. Bereits am 19. Februar kam es gegen 11.00 Uhr in dem Bereich des Wäldchens Euregiostraße Ecke Losserstraße zu einem ähnlichen Fall. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell