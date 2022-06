Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH) Landkreis Göppingen, Heidenheim - Motorräder kontrolliert

Mehrere Verstöße ahndete die Polizei am Wochenende bei Kontrollen in der Region.

(GP) Donzdorf - Am Freitagnachmittag nahm die Polizei auf der B466 insgesamt 43 Motorräder genauer unter die Lupe. Dabei mussten sieben Motorräder beanstandet werden. Bei drei Krädern war die Betriebserlaubnis aufgrund technischen Veränderungen erloschen. Bei einer Honda bestand der Verdacht, dass die Leistung durch eine Sportauspuffanlage deutlich erhöht wurde. Die Honda wurde sichergestellt und wird einem Gutachter vorgeführt.

(GP) In Wiesensteig kontrollierte die Polizei am Sonntag insgesamt 86 Motorradfahrer. Die Bereifung von sieben Motorrädern wies eine zu geringe Profiltiefe auf. Drei Motorradfahrer hatten ihre Maschinen technisch verändert, so dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Darüber hinaus beanstandete die Polizei sieben Autofahrer die nicht angegurtet waren.

(HDH) Im Laufe des Nachmittags stoppte die Polizei 43 Motorradfahrer im Eselburger Tal und bei Gerstetten. Dabei mussten 18 Motorräder beanstandet werden. Zwei Motorradfahrer mussten ihre Maschinen wegen technischer Veränderungen stehen lassen. Wie der Fahrer einer Husqvarna der seine Außenspiegel abmontiert hatte. Bei gleichzeitig durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen stoppte die Polizei drei Motorradfahrer und sieben Autofahrer. Bei erlaubten 70 km/h waren die zwischen 21 und 36 km/h zu schnell.

