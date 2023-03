Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach perfider Betrugsmasche gesucht

Papenburg (ots)

Gestern zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr kam es in Papenburg, Bethlehem rechts zu einem vollendeten Betrug zum Nachteil einer älteren Dame. Der Geschädigten wurde ein Unglücksfall in ihrer Familie vorgetäuscht. Um weiteres Unheil von ihren Angehörigen abzuwenden, konnte die Geschädigte dazu gebracht werden, eine größere Bargeldsumme an eine ihr unbekannte, männliche Person zu übergeben. Direkt nach der Übergabe verließ der Täter die Anschrift fußläufig in Richtung Birkenallee.

Der Täter hatte eine normale, fast schon sportliche Statur, war ca. 180 cm groß und wird auf etwa 25 bis 35 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Wollmütze sowie eine Blue Jeans. Aufgefallen ist noch, dass der männliche Täter durchgehend telefoniert hat.

Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte der Täter mit einem Pkw, den er abgesetzt in Richtung Birkenallee abgestellt hat, angereist sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer (04961/926-0) zu melden, soweit Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen, geparkte Kraftfahrzeuge etc. festgestellt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell