Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Pedelecs, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 12.10.2023 gegen 17:45 Uhr hatte ein 43-jähriger Mann sein Pedelec vor einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße abgestellt und es mit einem Faltschloss gesichert. Etwa 15 Minuten verließ er die Bank wieder und stellte den Diebstahl seines Pedelecs fest. Der Diebstahlsschaden liegt bei ca. 4.400 Euro. Eine Beschreibung des Pedelecs ist bislang nicht möglich.

Wer hat am Donnerstag zwischen 17:45 Uhr und 18 Uhr an der Volksbank in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

