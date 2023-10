Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall an Ampelkreuzung in der Hilgardstraße, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 12.10.2023 gegen 17:40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Hilgardstraße / Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hilgardstraße in Richtung der St.-German-Straße, während eine 32-jährige PKW-Fahrerin die Ludwigstraße in Richtung des Königsplatzes befuhr. Da beide Fahrerinnen etwa gleichzeitig in die Kreuzung einfuhren, kollidierte die Fahrzeugfront der 32-Jährigen mit der rechten Fahrzeugseite der 37-Jährigen. Die 37-jährige Verkehrsteilnehmerin klagte infolge des Zusammenstoßes über Nackenschmerzen. An den PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.400 Euro. Beide Verkehrsteilnehmerinnen gaben an grünes Licht der dortigen Lichtzeichenanlage wahrgenommen zu haben. Die zum Unfallzeitpunkt vorherrschende Ampelschaltung ist Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird ein unbeteiligter Zeuge gesucht, der den Unfall beobachtet haben will, sich aber vor Eintreffen der Polizei entfernt hat.

Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

