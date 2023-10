Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall auf Parkplatz

Speyer (ots)

Am 12.10.2023 gegen 12:10 Uhr verlor eine 80-jährige PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Discounters in der Iggelheimer Straße, mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache, kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei fuhr sie durch eine Hecke, touchierte ein Verkehrszeichen sowie im weiteren Verlauf ein geparktes Fahrzeug und verursachte hierbei an allen Gegenständen Sachschäden, die in ihrer Höhe noch nicht feststehen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt oder gefährdet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell