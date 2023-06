Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellerbrand in Meuselwitz

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 20.06.2023, gegen 21:50 Uhr wurden Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei in die Friedrich-Naumann-Straße gerufen, da es hier in einem großen Mehrfamilienhaus zu einem Kellerbrand gekommen war. Die Feuerwehr begann sowohl mit den Löscharbeiten als auch aufgrund der entstehenden Rauchentwicklung mit der Evakuierung von Personen aus drei Hauseingängen. Sechs Personen zwischen 14 und 64 Jahren wurden mit Verdacht der Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand zum Glück löschen. Alle anderen Anwohner konnten nach Beendigung der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen. Zur Brandursache ist gegenwärtig noch nichts bekannt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Hierzu werden (Tel. 0365 / 8234-1465) Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

