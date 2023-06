Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma - KPI Gera

Greiz (ots)

Burkersdorf: Mehrere Werkzeuge aus einer Firma stahlen die Einbrecher, als sie sich von Montag (19.06.2023) zu Dienstag (20.06.2023) auf Diebestour befanden. Im Visier hatten sie offenbar eine metallverarbeitende Firma Am Kirschberg in Burkersdorf, einem Ortsteil von Harth-Pöllnitz. Gewaltsam verschafften sie sich dabei Zugang zur Halle und stahlen die Gerätschaften. Die Kripo in Gera ermittelt nun zum Fall. Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personen oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

