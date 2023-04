Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei beendet ticketlose Zugfahrt und findet Drogen

Bild-Infos

Download

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Bundespolizei auf einem libyschen Fahrgast aufmerksam gemacht, der ohne Fahrschein auf der Fahrt eines ICE von Leipzig nach Erfurt unterwegs war. Das Zugpersonal hatte um Unterstützung bei der Personalienfeststellung der Person gebeten.

In der Dienststelle hantierte die Person sichtlich nervös in seinen Hosentaschen herum. Der Grund wurde bei einer bloßen Nachschau offensichtlich. Darin befand sich eine kleinere Menge Haschisch. Im weiteren Verlauf kamen noch verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie weitere Haschischbestandteile sowie Cliptütchen zum Vorschein. In der Summe wurden knapp 25 Gramm an Betäubungsmitteln gewogen. Diese wurden beschlagnahmt.

Der 34-Jährige wurde an die Landespolizei übergeben. Um die Drogen wurde er erleichtert, jedoch erhielt er im Gegenzug Anzeigen wegen dem Fahren ohne Ticket, und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell