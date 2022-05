POL-CE: Person erscheint auf Dienststelle und hat keinen Führerschein

Celle (ots) - Noch unklar sind die Hintergründe einer Messerattacke am Freitagmittag in Westercelle, bei dem ein 61 Jahre alter Mann von einer männlichen Person mit einem Messer angegriffen worden war. Gegen 11:50 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass es auf einem Firmengelände in der Straße "An der Koppel" zu einem Messerangriff auf einen Mann ...

mehr