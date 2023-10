Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall auf der B9

Speyer (ots)

Am 12.10.2023 gegen 06:40 Uhr touchierte eine 24-jährige Frau mit ihrem PKW aus unbekannten Gründen die Mittelschutzplanke auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Schwegenheim Römerberg. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in das angrenzende Feld. Das Fahrzeug blieb dort liegen und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro an ihrem Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens an der Schutzplanke steht noch nicht fest. Die Beamten sperrten kurzzeitig den rechten Fahrstreifen zur Gewährleistung einer sicheren Unfallaufnahme.

