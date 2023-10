Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutterstadt

Langfinger gesucht (ots)

Am gestrigen Mittag wurde aus einem privatem Pkw ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Pkw wurde durch einen 47-Jährigen auf einem Parkplatz eines Supermarkts für wenige Minuten abgestellt und verschlossen. Bisher unbekannte Täter entwendeten das Bargeld. Einbruchsspuren am Fahrzeug konnten nicht festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet um Meldung möglicher Zeugen die den Vorfall beobachtet habe, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

