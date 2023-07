POL-MK: Einbrüche in Wohnung und Kirchenräume

Hemer (ots) - Unbekannte sind am Sonntagnachmittag in die Wohnung einer Seniorin an der Parkstraße eingebrochen. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung gegen 15 Uhr verlassen. Als sie um 18.40 Uhr zurückkehrte, stand die beschädigte Wohnungstür auf. Sie informierte die Polizei, die die Wohnung nach möglichen Eindringlingen durchsuchte. Die waren jedoch, nachdem sie Schränke in mehreren Zimmern durchwühlt hatten, bereits ...

