Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tresor bei Einbruch gestohlen/Diverse Kellereinbrüche/Scheibenwischer an Autos abgebrochen

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, zwischen 10:30 und 12:05 Uhr, in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Wessel-Straße eingebrochen. Sie verschafften sich offenbar über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Über das Wochenende brachen Unbekannte in insgesamt vier Mehrfamilienhäusern in der Friedrichstraße und Zollernstraße 14 Kellerräume auf. Sie stahlen unter anderem Werkzeuge. Hinweise auf Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizeiwache Iserlohn nimmt unter 02371/9199-0 Hinweise zu möglichen Tätern entgegen. (schl)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte in Sümmern mehrere Fahrzeuge. Am Amselweg wurden an vier Autos die Scheibenwischer abgebrochen. Hinzu kam jeweils ein abgebrochener Scheibenwischer an Am Westhang und an der Uhlenburg an dort parkenden Autos. An der Schützenstraße sowie am Teigelbrand wurden die Außenspiegel von zwei Autos beschädigt. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher nicht vor. (schl)

