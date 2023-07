POL-MK: Scheibe von Auto eingeschlagen/40-Jähriger schlägt auf Autos ein

Balve (ots) - Zeugen meldeten am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, Schussgeräusche, die von einem Haus am Hangweg ausgingen. In einer Wohnung wurde ein offenbar alkoholisierter 18-Jähriger angetroffen. In der Wohnung fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen, eine Luftdruckpistole, ein Bajonett sowie ein Einhandmesser. Der 18-Jährige räumte die Schüsse ein. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das ...

mehr