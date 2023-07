Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschädigte erkennt Diebe wieder - Festnahme nach Haftbefehl/Falsche Polizeibeamte mit Betrugsmasche erfolgreich

Plettenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 00:55 und 01:10 Uhr, verschafften sich zwei zunächst unbekannte Täter Zutritt zu einem unverschlossenen VW Golf in der Ebbetalstraße. Sie versuchten in der Folge das Fahrzeug kurzzuschließen und so zu entwenden. Die beiden scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Bei der Tat wurden die Täter videografiert. Am Sonntag erkannte die Fahrzeughalterin die Tatverdächtigen, aufgrund der Kameraaufzeichnungen, erneut in der Ebbetalstraße wieder. Zusammen mit zwei weiteren Zeugen hielt sie die beiden 17- und 15-jährigen Plettenberger bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 17-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen. Der 15-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide wird nun wegen des versuchten Diebstahls von Kraftfahrzeugen ermittelt. (schl)

Telefonbetrüger waren am Sonntag mit ihrer Masche als "falsche Polizisten" erfolgreich. Ein 87-Jähriger aus Oesterau erhielt am Abend, gegen 21:50 Uhr, einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Der Betrüger teilte ihm mit, dass zwei Räuber gefasst worden seien, die eine Liste mit seinem Namen dabeigehabt hätten. Da noch ein weiterer Räuber flüchtig sei, solle er seine Bargeldreserven nun besser in Verwahrung der Polizei geben. Auf Anweisung suchte der Geschädigte daraufhin Bargeld zusammen und stellte es in Gläsern vor die Tür. Wenig später war das Geld weg. Dem Geschädigten kamen nachfolgend Zweifel und er kontaktierte die echte Polizei. Der Betrug fiel auf. Die Polizei warnt auch weiterhin vor Telefonbetrügern und empfiehlt:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell